洛城18台 “金雞賀歲迎新春特別節目”

農曆新年是在亞洲極被重視的節慶之一。新年到,意味著春天將要來臨,萬象更新草木複蘇,新一輪播種和收穫季節又要開始。在這辭舊迎新之際,洛城18台將從1月28日除夕夜開始重磅推出 “金雞賀歲迎新春特別節目”,祝愿廣大觀眾朋友們新春快樂,雞年大吉!

在中國傳統節日春節臨近之際,熱鬧的華人會掛起各式燈籠,營造了歡樂祥和的節日氛圍。家人們也會團聚在一起吃年夜飯,新年期間的慶典活動變得異常豐富多彩。與美國的新年慶祝方式不同的是,亞裔們會用兩個星期的時間持續慶祝農曆新年,新年慶典從農曆正月初一開始,直到正月十五日(元宵節)之後才結束。

洛城18台致力於服務亞裔社區,為您精心策劃為期一周的 “金雞賀歲迎新春特別節目”,帶著我們滿滿的心意與誠意,將為大洛杉磯地區的觀眾朋友們獻上眾多精彩新春特別節目,包括有大型節慶晚會,金曲演唱,賀歲電影,歡樂綜藝等。

“金雞賀歲迎新春特別節目” 播出時間如下:

洛城18台 – 1月27日星期五(除夕)及 1月30日星期一 (大年初三) ,晚上5點-8點。

洛城18.8台 – 1月27日星期五(除夕)至 1月30日星期一 (大年初三),晚上8點-11點。

LA18 Lunar New Year TV Special

Join LA18 as we celebrate the most anticipated Asian holiday of the year – the Lunar New Year. The Chinese New Year begins on Saturday, January 28, 2017, and celebrates the year of the Rooster!

Marked by colorful festivals, parades and large family gatherings, Lunar New Year is one of the most celebrated holidays for Asian Americans. Unlike the New Year celebration in the U.S., Asians celebrate the Lunar New Year over a two-week period. The festival properly begins on the first day of the first lunar month of the Chinese calendar and ends on the 15th day: this last day is called the Lantern Festival.

LA18 will air specials throughout the week of Lunar New Year’s Day – covering everything from New Year festivities in Los Angeles to the elaborate celebrations in China, connecting viewers to the wonder and excitement of the holidays.

Be sure to tune in to this special free over-the-air programming beginning Lunar New Year’s Eve on Friday, January 27 at 5:00PM on main channel 18.1 and 8:00PM on digital sub-channel 18.8 – continuing on through Monday, January 30!

2017 洛城18台 “金雞賀歲迎新春特別節目”播出表:

(具體節目以播出為準)

中央電視台春節聯歡晚會

1月27日星期五(除夕)| [18.1] 晚上5點 至 8點 及 [18.8] 晚上8點 至 11點

中央電視台春節聯歡晚會簡稱為央視春晚,或直接稱為春晚。顧名思義,是在每年除夕之夜為了慶祝新年而開辦的。從1983年開辦至今,是中國規模最大,最受關注,收視率最高,影響力最大的綜藝性晚會。

娛樂百分百

1月28日星期六 (大年初一) | [18.8] 晚上8點 至 11點

《娛樂百分百》為台灣熱門的娛樂新聞節目,報導娛樂新聞、流行資訊,還有最大咖的偶像明星。節目主持人羅志祥及黃鴻升亦还入圍2015年第五十屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

女皇駕到 金佩姍金曲演唱會

1月29日星期日 (大年初二) | [18.8] 晚上8點 至 11點

金八點歌聲重現,金佩姍首次個人演唱會~女皇駕到 金佩姍金曲演唱會六月登場!

金佩姍從小到大參加過無數歌唱比賽,得過冠軍無數! 1981年參加中視歌唱比賽獲得第六名,之後進入電視台成為基本歌星。主唱過29部八點檔連續劇主題曲,其中以一代女皇、夕陽山外山、神雕俠侶~~~紅極一時,有金八點之稱號!

中央電視台春節聯歡晚會

1月30日星期一 (大年初三) | [18.1] 晚上5點 至 8點 及 [18.8] 晚上8點 至 11點

《狄仁傑之神都龍王》是由華誼兄弟傳媒股份有限公司出品、香港著名導演徐克執導的懸疑動作電影,為徐克導演 “狄仁傑” 系列電影的第二部。由趙又廷、馮紹峰、林更新、Angelababy、劉嘉玲等領銜主演。

電影講述21歲的狄仁傑前往神都洛陽的大理寺報到任職時,捲入水怪劫擄案,銀睿姬昔日情郎元鎮成了破案的關鍵。狄仁傑協同沙陀,尉遲共同追查,不想城中皇族十之八九已身中蠱毒,面臨毀家滅族的危險,狄仁傑最終救眾人於危難之中的故事。

2017 Lunar New Year – Week of Celebration: Program Descriptions

(Program titles and details subject to change.)

LNY Spring Festival Gala Special

Friday, January 27 | [18.1] 5:00-8:00PM & [18.8] 8:00-11:00PM

Three-hour extravaganza from Mainland China. Ever since the show’s beginning in 1983, Chinese families have enjoyed gathering to watch the Spring Festival Gala’s professional singing, dancing, comedy and magic on Chinese Lunar New Year’s Eve. One of the world’s most watched television shows with a yearly viewership of over 700 million viewers, it has the largest audience of any entertainment show in the world.

100% Entertainment

Saturday, January 28 | [18.8] 8:00-11:00PM

100% Entertainment is a Taiwanese daily entertainment variety show.

Host – Show Luo (羅志祥), who is also commonly known as “Asia’s Dance King” by the Taiwanese media for his dance skills.

Host – Alien Huang (黃鴻升), also known as Xiao Gui (小鬼), is a Taiwanese singer, actor, TV presenter, lyricist, writer, illustrator and fashion designer.

Host – Linda Jian (蝴蝶姐姐).

Queen’s Concert

Sunday, January 29 | [18.8] 8:00-11:00PM

Kim’s career began in the early 1980s. She performed several theme songs for television shows, some of which were more successful than the shows themselves. She has a mellifluous voice and has sung numerous hits such as “The Empress of the Dynasty”. In 2015, she held an event titled Queen’s Concert at Sun Yat-sen Memorial Hall, Taiwan to great acclaim. And this new year, she will stay with us at LA18.8 to celebrate this holiday occasion.

Movie Special: Young Detective Dee

Monday, January 30 | [18.1] 5:00-8:00PM & [18.8] 8:00-11:00PM

From legendary action director Tsui Hark and the creators of international smash hit Detective Dee – Mystery Of The Phantom Flame comes the captivating tale of Dee Renjie’s beginnings in the Imperial police force. His very first case, investigating reports of a sea monster terrorizing the town, reveals a sinister conspiracy of treachery and betrayal, leading to the highest reaches of the Imperial family.

