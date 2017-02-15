The Great Wall Giveaway: Win a Trip to China

參與洛城18台《長城》尋寶遊戲 贏取中國豪華游大獎！

登入洛城18台官方網站， 收集電影《長城》小圖標即可參與抽獎。

電影《長城》的小圖標隱藏于洛城18台網頁中，在不同的頁面收集5個或以上的小圖標，並把頁面鏈接填入抽獎表格即可參與活動，贏取中國豪華游大獎！

電影《長城》圖標：





活動時間為2017年2月15日開始至2017年2月24日下午5點結束。

每人一次機會。必須年滿18歲或以上的美國居民。

中獎者一名，信息將通過洛城18台網頁-本活動頁面，和晚上6點的洛城18台晚間新聞上宣佈。

點擊此處了解更多規則和條令。 祝您好運！