The Great Wall Giveaway: Win a Trip to China

LA18 presents THE GREAT WALL GIVEAWAY for an amazing chance to win a trip to China!
In celebration of the fantasy epic THE GREAT WALL, in theaters February 17th, win a trip for two to Beijing where you can visit the Wall for real – one of the world’s greatest wonders, stretching 5,500 miles long.
PRIZE INCLUDES:
- Round-trip coach class airfare for 2 to Beijing & transportation from the airport to hotel
- 4-night stay at the luxurious 5-star Sofitel Wanda Hotel
- A once-in-a-lifetime visit to the Great Wall
- A guided tour of Beijing’s greatest sites – including the Forbidden City and the Summer Palace
- Spending Money ($1,200)
HOW TO ENTER – LA18 SCAVENGER HUNT:
There are several “THE GREAT WALL” icons hidden throughout the LA18 website. Locate at least 5 of these icons and input the URL of each webpage in the form below to enter into the drawing.
THE GREAT WALL icon:
Contest Period is from February 15 to February 24 at 5:00 PM.
One entry per person. Must be 18 years or older and U.S. resident.
One winner will be announced online – here on this page – and on-air during LA18 Evening News at 6:00 PM.
ABOUT THE MOVIE:
Starring global superstar Matt Damon and directed by one of the most breathtaking visual stylists of our time, Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), Legendary‘s THE GREAT WALL tells the story of an elite force making a valiant stand for humanity on the world’s most iconic structure. The first English-language production for Yimou is the largest film ever shot entirely in China. THE GREAT WALL also stars Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe and Andy Lau. In theaters February 17th.
Visit www.thegreatwallmovie.com for more information & to buy tickets.
洛城18台贈送：中國豪華遊大禮包！
為慶祝張藝謀執導，集結亞洲天王劉德華、金像提名男星麥特•戴蒙(Matt Damon)等眾多明星主演的史詩式歷史奇幻電影《長城》震撼登場。洛城18台特別送出一份中國豪華遊大禮包！帶您親身體驗北京的風土人情，領略中國萬里長城的雄偉壯觀。
獎品包含項目：
- 2張北京往返經濟艙機票&機場至酒店的交通費用
- 入住4晚奢華五星級萬達索菲特大飯店
- 遊覽這一生一定要去的萬里長城
- 向導遊覽北京著名景點-包括故宮和頤和園
- 贈送$1,200旅遊費用
參與洛城18台《長城》尋寶遊戲 贏取中國豪華游大獎！
登入洛城18台官方網站， 收集電影《長城》小圖標即可參與抽獎。
電影《長城》的小圖標隱藏于洛城18台網頁中，在不同的頁面收集5個或以上的小圖標，並把頁面鏈接填入抽獎表格即可參與活動，贏取中國豪華游大獎！
電影《長城》圖標：
活動時間為2017年2月15日開始至2017年2月24日下午5點結束。
每人一次機會。必須年滿18歲或以上的美國居民。
中獎者一名，信息將通過洛城18台網頁-本活動頁面，和晚上6點的洛城18台晚間新聞上宣佈。
點擊此處了解更多規則和條令。 祝您好運！
電影《長城》簡介：
全球知名影星麥特•戴蒙(Matt Damon)和當代最令人驚艷的視覺設計風格導演張藝謀（《英雄》、《十面埋伏》），傳奇影業的《長城》是講述一支菁英部隊為了人類存亡，在長城上與敵人一決生死。本片為張藝謀第一部以英語呈現並全程在中國拍攝製作的電影。《長城》其他演員還有景甜，佩德羅帕斯卡、威廉達佛和劉德華。2月17日，正式上映！
更多電影資訊和票務信息，請登入www.thegreatwallmovie.com.
LA18에서 여러분께 중국 여행의 기회를 드립니다.
맷 데이먼 주연의 영화 [그레이트 월] 개봉에 맞추어 행운의 당첨자 한 분께 중국 베이징 여행의 기회와 세계 7대 불가사의로 불리는 만리장성에 직접 방문할 수 있는 기회를 드립니다.
당첨자가 누리는 혜택 :
- 베이징 왕복 항공권 일반석 두장과 공항에서 호텔까지 교통편 제공
- 오성급 럭셔리 호텔인 소피텔 완다 호텔에서 4박
- 만리장성 방문
- 중국 관광명소인 자금성과 이화원 가이드 동행 투어
- 여행 비용 $1,200 지원
응모 방법 – LA18 숨은 그림 찾기:
LA18 웹사이트 여러 곳에 숨어 있는 [그레이트 월] 아이콘을 찾아보세요. 최고 다섯 곳에 있는 아이콘을 찾아서 URL 주소를 복사해 콘테스트 페이지 양식에 보내 주시면 됩니다.
[그레이트 월] 아이콘:
콘테스트 기간은 2월 15일부터 24일 오후 5시까지입니다.
한 명 당 한 번씩만 등록 가능합니다. 만 18세 이상으로 미국 거주자여야합니다.
우승자는 LA18 웹사이트에 게재되며 개별 통보합니다.
자세한 콘테스트 규정은 이 곳을 클릭하세요. 행운을 빕니다!
영화 [그레이트 월]은:
전세계적으로 사랑받는 배우인 맷 데이먼 주연, 뛰어난 영상미로 사랑받는 장이머우 감독(영웅, 연인)의 작품으로, 중국의 명물 만리장성을 배경으로 이루어지는 전사들의 이야기입니다. 이 작품은 장이모 감독의 첫 영어 영화 연출작으로 모두 중국에서 촬영되었습니다. [그레이트 월]은 맷 데이먼 이외에도 유덕화, 윌렘 대포, 페드로 파스칼, 경청 등이 출연하며, 2월 17일 미국 개봉합니다.
영화에 대한 자세한 정보나 티켓 예매는 www.thegreatwallmovie.com 에서 하실 수 있습니다.